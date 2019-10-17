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Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

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 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

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Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
15:29   17 Октября 2019
Весь мир

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер надеется на прогресс по вопросу об отмене антироссийских санкций в следующем году. Он подчеркнул, что в интересах Берлина, чтобы они были преодолены, пишет РИА Новости.

«Не знаю, насколько быстро это удастся. Если бы все зависело только от Германии, то вопрос решился бы быстрее. Но мы не единственные, кто играет здесь роль», — отметил депутат.

Штегнер уверен, что чем больше удастся продвинуться по Минским соглашениям, по «нормандскому формату» и «формуле Штайнмайера», тем скорее не будет санкций. От них никому нет пользы. 

Немецкий политик также заявил о необходимости укрепить экономическое сотрудничество и взаимодействие Москвы и Берлина. 

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Автор: Виктория Разумовская
#германия #санкции #бундестаг

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