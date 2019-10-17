Собянин сообщил, что младенческая смертность в Москве упала вдвое

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что младенческая смертность в столице снизилась вдвое, достигнув показателя мирового уровня. Такие данные он озвучил 17 октября на открытии Центра здоровья семьи ГКБ имени Плетенова.

По словам градоначальника, многие роддомы столицы были оснащены современным оборудованием. Кроме этого, была выстроена вертикаль от женских консультаций до роддома и многофункциональной клиники.

«В принципе, дела неплохо идут в этой области. Вполовину снизилась младенческая смертность, такой показатель уже мирового уровня», — сказал Собянин.

Мэр города отметил, что состояние женских консультаций в Москве не везде хорошее, потому что многие из них находятся в неподходящих зданиях. Собянин добавил, что это очень важное и востребованное звено, и власти решили им заниматься.