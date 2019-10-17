СМИ США считают, что террористы ИГ* могут покинуть курдские лагеря под видом беженцев

СМИ США считают, что террористы ИГ* (запрещена в РФ) могут покинуть курдские лагеря под видом беженцев из Сирии. С таким предположением выступило издание The Intercept, перевод материала опубликовала «ПолитРоссия».

Авторы материала обратили внимание, что президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара должна нести ответственность за судьбу тысяч террористов ИГ* и их семьи, которые находятся в сирийских лагерях, где Турция проводит антитеррористическую операцию «Источник мира».

Известно, что в лагерях находится порядка 70 тысяч человек, десять тысяч из которых - представители ИГ*, примкнувшие к боевикам. Журналисты отмечают, что люди живут в палатках, где умирают дети. Кроме того, никто не занимается тем, чтобы отделить террористов от тех, кого необходимо реабилитировать.

По версии издания, террористов иногда вывозят в Ирак, где суд выносит им смертные приговоры, при этом само заседание длится 5-10 минут. Многие из них являются гражданами Евросоюза, таким образом страны ЕС пытаются возложить ответственность на Ирак за судьбу своих граждан. Эксперты издания считают, что было бы лучше вывозить этих людей на родину, так как оставаясь в Сирии, они могут сбежать или продолжить свою террористическую деятельность.

Эксперты уверены, что международному сообществу нужно объединиться против террористов и изолировать их от общества, предприняв совместные усилия.

На минувшей неделе армия Турции начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», которая направлена против курдских вооруженных формирований и террористов ИГ*. В Анкаре подчеркивают, что борьба идет не против курдов как народности, а против тех представителей, кто объединился с террористами и убивает местных жителей и диктует свои условия, угнетая население.

*ИГ - запрещена в России.