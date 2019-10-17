Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
14:53   17 Октября 2019
Россия

Бывший чиновник Мордовии получил взятку мебелью на один миллион рублей

Бывший чиновник Мордовии получил взятку мебелью на один миллион рублей

Бывший начальник управления капитального строительства Республики Мордовия подозревается в получении взятки мебелью стоимостью более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. 

По версии следствия, директор местной строительной компании дал взятку начальнику управления еще в 2014 году. Отмечается, что мужчина получил взятку комплектом мебели на сумму более одного миллиона рублей. За это он пообещал помогать компании при заключении госконтактов, а также не взимать с нее неустойки. Были оговорены и другие привилегии. 

Как сообщили в СК, дело заведено не только на бывшего начальника управления, но и на взяткодателя — экс-директора ООО «СДС-управление строительства». Ранее ему уже было предъявлено обвинение. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #взятка #происшествия #уголовное дело #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...