Бывший чиновник Мордовии получил взятку мебелью на один миллион рублей

Бывший начальник управления капитального строительства Республики Мордовия подозревается в получении взятки мебелью стоимостью более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, директор местной строительной компании дал взятку начальнику управления еще в 2014 году. Отмечается, что мужчина получил взятку комплектом мебели на сумму более одного миллиона рублей. За это он пообещал помогать компании при заключении госконтактов, а также не взимать с нее неустойки. Были оговорены и другие привилегии.

Как сообщили в СК, дело заведено не только на бывшего начальника управления, но и на взяткодателя — экс-директора ООО «СДС-управление строительства». Ранее ему уже было предъявлено обвинение.