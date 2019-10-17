Эксперт призвал проверить на терроризм делегатов ПНС Ливии на форуме Россия - Африка

Глава Российской контактной группы по урегулированию конфликта в Ливии Лев Деньгов заявил, что ливийскую делегацию, собравшуюся приехать в Сочи на саммит Россия - Африка, может возглавить глава ПНС Ливии Файез Саррадж. Военный политолог Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию New Inform, почему ливийскую делегацию должны проверить российские спецслужбы.

В преддверии российско-африканского форума, запланированного на 23-24 октября, ожидается прибытие в составе ливийской делегации и главы МИД ПНС Ливии Мухаммеда Сиаллы, но пока список окончательно не сформирован. При этом известно, что Правительство национального единства Ливии сотрудничало с террористами из запрещенных в РФ организаций «Братья-Мусульмане»*, ИГ* и «Аль-Каиды»*.

«Моя позиция заключается в том, чтобы эту делегацию все же пустили, но прежде необходимо, чтобы с ними провели беседу наши компетентные органы: спецслужбы, Следственный комитет и т.д. Должна быть правовая оценка, нужно решить — что с ними делать дальше», — сообщил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что заместитель секретаря ПНС Шабан Хадиа вряд ли будет участвовать в сочинском саммите: он причастен к незаконному задержанию в Триполи российских граждан — социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), проводивших в стране исследования.

*организации признаны террористическими и запрещены судом на территории России.