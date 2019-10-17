Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
15:01   17 Октября 2019
Россия

Эксперт призвал проверить на терроризм делегатов ПНС Ливии на форуме Россия - Африка

Эксперт призвал проверить на терроризм делегатов ПНС Ливии на форуме Россия - Африка

Глава Российской контактной группы по урегулированию конфликта в Ливии Лев Деньгов заявил, что ливийскую делегацию, собравшуюся приехать в Сочи на саммит Россия - Африка, может возглавить глава ПНС Ливии Файез Саррадж. Военный политолог Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию New Inform, почему ливийскую делегацию должны проверить российские спецслужбы. 

В преддверии российско-африканского форума, запланированного на 23-24 октября, ожидается прибытие в составе ливийской делегации и главы МИД ПНС Ливии Мухаммеда Сиаллы, но пока список окончательно не сформирован. При этом известно, что Правительство национального единства Ливии сотрудничало с террористами из запрещенных в РФ организаций «Братья-Мусульмане»*, ИГ* и «Аль-Каиды»*.

«Моя позиция заключается в том, чтобы эту делегацию все же пустили, но прежде необходимо, чтобы с ними провели беседу наши компетентные органы: спецслужбы, Следственный комитет и т.д. Должна быть правовая оценка, нужно решить — что с ними делать дальше», — сообщил Перенджиев.

Эксперт призвал проверить на терроризм делегатов ПНС Ливии на форуме Россия - Африка

Ранее сообщалось, что заместитель секретаря ПНС Шабан Хадиа вряд ли будет участвовать в сочинском саммите: он причастен к незаконному задержанию в Триполи российских граждан — социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), проводивших в стране исследования.

*организации признаны террористическими и запрещены судом на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #ливия #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...