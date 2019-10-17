Захарова ответила на вопрос о возможном участии террориста Хадиа в саммите Россия – Африка

Вопрос недопуска террористов для участия в предстоящем саммите Россия – Африка, который пройдет в Сочи на следующей неделе, должен быть переадресован компетентным органам.

Об этом в четверг в ходе брифинга заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос Федерального ответа новостей.

Корреспондент ФАН попросил Захарову подтвердить информацию о том, что предложенный ливийским Правительством национального согласия полевой командир террористической группировки Шабан Хадиа исключен из числа участников российско-африканского саммита, а также спросил, есть ли подвижки в процессе освобождения из ливийской тюрьмы двух российских граждан – социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея, к похищению которых в Триполи причастен Хадиа.

Отвечая, Мария Захарова заявила, что список ливийской делегации, по информации на вчерашний день, до сих пор не сформирован, других новостей на этот счет пока нет.

«Что касается защиты прав российских граждан, это является нашим приоритетным направлением, мы придаем этим вопросам приоритетное внимание, мы находимся в контактах с нашими зарубежными партнерами по этой линии», - добавила также представитель МИД России.

Напомним: во вторник 15 октября в СМИ появилась информация, что одним из участников предстоящего саммита Россия – Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, может стать заместитель секретаря Ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Шабан Хадиа, связанный с такими запрещенными в России террористическими группировками как ИГ*, Аль-Каида* и Братья-мусульмане. При этом Хадиа, как известно, тесно связан с лидером группировки RADA Абдельрауфом Карой, контролирующим тюрьму «Митига» в Ливии, где удерживаются похищенные в Триполи сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Как только о возможном приезде Хадиа на саммит стало известно, глава ФЗНЦ Александр Малькевич опубликовал на сайте организации обращение к МИД РФ с призывом этого не допустить.