Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Стратегические учения «Гром-2019» проходят на российских полигонах с 15 по 17 октября. Сегодня в рамках маневров прошли пуски баллистических и крылатых ракет под руководством российского лидера Владимира Путина.

Тренировку провели с «силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания», сообщили в Минобороны РФ.

Непосредственно пусками ракет управлял Национальный центр управления обороной РФ.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — сообщили в военном ведомстве.