Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Стратегические учения «Гром-2019» проходят на российских полигонах с 15 по 17 октября. Сегодня в рамках маневров прошли пуски баллистических и крылатых ракет под руководством российского лидера Владимира Путина.
Тренировку провели с «силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания», сообщили в Минобороны РФ.
Непосредственно пусками ракет управлял Национальный центр управления обороной РФ.
«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — сообщили в военном ведомстве.
Грянул «Гром-2019»: В России начались масштабные учения стратегических ядерных сил, в ходе которых будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет???? pic.twitter.com/2GkMbcFv4e— Хорошие новости (@good_events_) October 15, 2019