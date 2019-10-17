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14:57   17 Октября 2019
Россия

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Стратегические учения «Гром-2019» проходят на российских полигонах с 15 по 17 октября. Сегодня в рамках маневров прошли пуски баллистических и крылатых ракет под руководством российского лидера Владимира Путина. 

Тренировку провели с «силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания», сообщили в Минобороны РФ.   

Непосредственно пусками ракет управлял Национальный центр управления обороной РФ. 

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — сообщили в военном ведомстве.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #учения #крылатые ракеты #баллистические ракеты

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