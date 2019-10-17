Финляндия пообещала петербуржцам выдавать визы на пять лет

Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило об увеличении срока действия виз — с двух до пяти лет. Об этом стало известно в четверг, 17 октября.

Сообщается, что получить пятилетний шенген можно будет с февраля 2020 года. Однако при условии, что у петербуржца уже открыта виза на два года, а у ведомства нет к нему никаких замечаний.

Жители города смогут подать заявление за полгода до планируемой поездки. Консульство Финляндии в 2019 году планирует выдать на 30% виз больше, чем в прошлом году. Речь идет о выдаче 700 тысяч виз.

Кроме этого, с 11 ноября Финляндия поменяет внешний вид визовой наклейки. О нововведении рассказала начальник визового отдела Генконсульства Финляндии в Петербурге Аннели Нуммелин.

«С 11 ноября мы начнём применять новую визовую марку», – сказала она.

В Петербурге и Ленинградской области с 1 октября действуют электронные визы по поручению губернатора Александра Беглова. Документ можно получить в упрощенном порядке. Виза действует 30 суток и позволяет находиться на территории РФ до восьми дней.