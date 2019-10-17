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14:27   17 Октября 2019
Россия

Госдума приняла законопроект о сокращении рабочего дня женщинам в селах

Госдума приняла законопроект о сокращении рабочего дня женщинам в селах

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, сокращающий рабочее время на 4 часа в неделю для женщин, живущих в сельской местности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон подготовлен депутатами совместно с профсоюзами. Новые поправки гарантируют жительницам сел 36-часовую рабочую неделю вместо полной 40-часовой.

«До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда», — заявил Володин, цитируют РИА Новости.

При этом оплата труда останется прежней, а на предприятиях, где рабочий день разделен на части, сотрудницам, проживающим в сельской местности, повысят зарплату.

Госдума приняла законопроект о сокращении рабочего дня женщинам в селах

Напомним, в августе был изменен список профессий, представителями которых не могли стать женщины. Обновленный перечень убирает гендерные ограничения для ряда профессиональных сфер: теперь россиянки смогут стать боцманами, матросами, машинистами, водителями самосвалов и тракторов.

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Автор: Тимофей Булочкин
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