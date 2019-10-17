Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
14:26   17 Октября 2019
Россия

Число детей в России, посещающих бесплатные секции, снижается

Число детей в России, посещающих бесплатные секции, снижается

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в России с каждым годом все меньше детей посещают бесплатные кружки и секции, однако при этом увеличивается число тех, кто получает платное дополнительное образование. 

Она отметила, что в аппарате уполномоченного начали наблюдать за интересом детей к деструктивному контенту в интернете. По мнению Кузнецовой, следует не только блокировать такие сайты, но и создавать для детей новые возможности, в частности, важно «заразить» ребенка любовью к спорту. Спортивный тренер может не только привести детей к достижениям, но и стать для них наставником и примером.

«Тренеры — это те, кто показывают, как надо. Сами, своим опытом побед, преодолением себя… В каждом из вас огромный ресурс. Это не только победы, которые нужны сегодня спорту, это личностный рост каждого ребенка и формирование личности каждого», — сказала омбудсмен. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#кузнецова #детский омбудсмен #допобразование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...