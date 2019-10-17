Число детей в России, посещающих бесплатные секции, снижается

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в России с каждым годом все меньше детей посещают бесплатные кружки и секции, однако при этом увеличивается число тех, кто получает платное дополнительное образование.

Она отметила, что в аппарате уполномоченного начали наблюдать за интересом детей к деструктивному контенту в интернете. По мнению Кузнецовой, следует не только блокировать такие сайты, но и создавать для детей новые возможности, в частности, важно «заразить» ребенка любовью к спорту. Спортивный тренер может не только привести детей к достижениям, но и стать для них наставником и примером.