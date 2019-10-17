Россель поддержал законопроект о возможности совмещать должности сенатора и губернатора

Губернатор Свердловской области в 1995-2009 годах, сенатор Эдуард Россель в разговоре с «Политикой Сегодня» положительно оценил предложение депутата Госдумы Сергея Иванова (ЛДПР) разрешить совмещать должности сенатора и губернатора.

«Это не инициатива, у нас уже было так. Был закон, где председатель Думы — два человека, губернаторы и председатели Облдумы были членами СФ. Сидели рядом, как сейчас вот. Сидят от ЗакСа и от губернатора. И я считаю, что это правильно. Потому что через губернатора ежедневно проходит много чего проходит, он в курсе, что творится в области, он ежедневно погружен в проблемы. Он лучше знает, что творится [в регионе]», — объяснил Россель.

Изначально Совет Федерации формировался из выбранных сенаторов в двухмандатных округах, которыми являлись регионы. В 1996-ом году в верхней палате парламента избранных сенаторов сменили избранные губернаторы и спикеры региональных парламентов. В 2002-ом году из-за отмены губернаторских выборов в России глав регионов в Совете Федерации заменили их представители. Выборы региональных парламентов не отменяли, но и от них также решили отправлять представителей, но только из числа депутатов. В 2012-ом году губернаторские выборы вернулись, порядок же формирования Совета Федерации остался тем же за исключением добавления 17 «президентских» сенаторов.

Реформировать верхнюю палату еще раз, вернув возможности прошлого, Иванов предложил в том числе и из прагматических соображений. По его оценке, совмещение должностей позволит сэкономить бюджету до 1 миллиарда рублей ежедневно.