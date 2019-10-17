Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
15:21   17 Октября 2019
Россия

Россель поддержал законопроект о возможности совмещать должности сенатора и губернатора

Россель поддержал законопроект о возможности совмещать должности сенатора и губернатора

Губернатор Свердловской области в 1995-2009 годах, сенатор Эдуард Россель в разговоре с «Политикой Сегодня» положительно оценил предложение депутата Госдумы Сергея Иванова (ЛДПР) разрешить совмещать должности сенатора и губернатора.

«Это не инициатива, у нас уже было так. Был закон, где председатель Думы — два человека, губернаторы и председатели Облдумы были членами СФ. Сидели рядом, как сейчас вот. Сидят от ЗакСа и от губернатора. И я считаю, что это правильно. Потому что через губернатора ежедневно проходит много чего проходит, он в курсе, что творится в области, он ежедневно погружен в проблемы. Он лучше знает, что творится [в регионе]», — объяснил Россель.

Изначально Совет Федерации формировался из выбранных сенаторов в двухмандатных округах, которыми являлись регионы. В 1996-ом году в верхней палате парламента избранных сенаторов сменили избранные губернаторы и спикеры региональных парламентов. В 2002-ом году из-за отмены губернаторских выборов в России глав регионов в Совете Федерации заменили их представители. Выборы региональных парламентов не отменяли, но и от них также решили отправлять представителей, но только из числа депутатов. В 2012-ом году губернаторские выборы вернулись, порядок же формирования Совета Федерации остался тем же за исключением добавления 17 «президентских» сенаторов.

Реформировать верхнюю палату еще раз, вернув возможности прошлого, Иванов предложил в том числе и из прагматических соображений. По его оценке, совмещение должностей позволит сэкономить бюджету до 1 миллиарда рублей ежедневно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #политика #иванов #госдума рф #совфед рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...