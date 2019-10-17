Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении. Как сообщили в МЧС, обрушение здания произошло из-за оползня.

Инцидент произошел в городе Капан на юге страны. В момент обрушения в доме находились люди. Сейчас под завалами продолжают оставаться два человека — это пожилая супружеская пара. В МЧС заявили, что у них нет информации, живы ли пострадавшие.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели и спецтехника, ведутся работы. Ситуацию осложняет то, что оползень продолжает двигаться, поэтому спасателям приходится при помощи тракторов укреплять почву под спецтехникой.