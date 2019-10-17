Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москву ждет кратковременное похолодание

Москву ждет кратковременное похолодание

 Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

 Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии
Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

 Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали
Москву ждет кратковременное похолодание

Москву ждет кратковременное похолодание

 Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

 Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии
Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

 Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали
13:59   17 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении. Как сообщили в МЧС, обрушение здания произошло из-за оползня.

Инцидент произошел в городе Капан на юге страны. В момент обрушения в доме находились люди. Сейчас под завалами продолжают оставаться два человека — это пожилая супружеская пара. В МЧС заявили, что у них нет информации, живы ли пострадавшие. 

Сейчас на месте ЧП работают спасатели и спецтехника, ведутся работы. Ситуацию осложняет то, что оползень продолжает двигаться, поэтому спасателям приходится при помощи тракторов укреплять почву под спецтехникой. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#чп #армения #обрушение дома

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...