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Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

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14:08   17 Октября 2019
Россия

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Имя советского и российского физика Исаака Халатникова в честь юбилея ученого присвоят общеобразовательной школе №75 в Черноголовке. Об этом 17 октября, в четверг, сообщает телеканал «360»

Сегодня 100-летний юбилей празднует Исаак Халатников. Знаменитого физика-теоретика приехал поздравить губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также передал поздравительное письмо от российского лидера Владимира Путина. Слова поздравления от президента России зачитал внук ученого в кругу собравшейся семьи. 

По информации СМИ, в честь юбилея Халатникова было принято решение присвоить имя ученого общеобразовательной школе №75 в Черноголовке. 

«Вы внесли огромный вклад в российскую науку, делали очень большое дело на протяжении всей жизни и до сих пор остаетесь примером — человеком, ученым, на которого равняется большое количество ваших учеников», — сказал Андрей Воробьев.

Халатников учился у известного советского физика Льва Лаундау, разработал решение уравнения гравитации Эйнштейна вместе с другими учеными, а также воспитал целое поколение физиков.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #наука #общество

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