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14:31   17 Октября 2019
Весь мир

Немецкий политик назвал «вчерашним днем» привычку оглядываться на решения НАТО и США

Немецкий политик назвал «вчерашним днем» привычку оглядываться на решения НАТО и США

Заместитель главы Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер на проходящей в Москве встрече с главой Международного комитета СФ Константином Косачевым заявил, что необходимо усилить роль международного права в процессе урегулирования международных проблем.

«Думаю, что политика, которая опиралась и постоянно оглядывалась на решения США и НАТО - это политика вчерашнего дня. Думаю, нужно больше опираться на международные договоренности в разных вопросах», - заявил Штегнер.

При этом он отметил, что в двустороннем формате диалог вести всегда проще, но подобный формат не всегда может жать желаемый результат в условиях нынешней сложной ситуации и в Европе, и во всем мире. Обсуждая такие темы, как беженцы, и изменение климата, нужно при вовлекать большее количество сторон.

«Поэтому в этом смысле усиление роли ООН и усиление роли международного права – это те аспекты, на которые нам надо направить больше усилия», - подчеркнул немецкий политик.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #европа #нато #фрг #политика #весь мир

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