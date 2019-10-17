Немецкий политик назвал «вчерашним днем» привычку оглядываться на решения НАТО и США

Заместитель главы Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер на проходящей в Москве встрече с главой Международного комитета СФ Константином Косачевым заявил, что необходимо усилить роль международного права в процессе урегулирования международных проблем.

«Думаю, что политика, которая опиралась и постоянно оглядывалась на решения США и НАТО - это политика вчерашнего дня. Думаю, нужно больше опираться на международные договоренности в разных вопросах», - заявил Штегнер.

При этом он отметил, что в двустороннем формате диалог вести всегда проще, но подобный формат не всегда может жать желаемый результат в условиях нынешней сложной ситуации и в Европе, и во всем мире. Обсуждая такие темы, как беженцы, и изменение климата, нужно при вовлекать большее количество сторон.