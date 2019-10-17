Москву ждет кратковременное похолодание. Об этом сообщает Росгидромет. Теплая погода в российской столице простоит до вторника, 22 октября.

По данным Росгидромета, сейчас температура воздуха в Москве превышает климатическую норму на 4-5 градусов. Со вторника, 22 октября, в Москве ожидается небольшое похолодание на один день, а затем снова потеплеет до 27 октября, передает РИА Новости.

Аналогичная погода ждет жителей Брянской, Рязанской, Калужской и Белгородской областей. При этом в предстоящую пятницу, 18 октября, в Москве будет рекордно тепло — столбик термометра достигнет отметки в +18 градусов. после похолодания так тепло уже не будет, но все же температура превысит привычные показатели.

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