Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москву ждет кратковременное похолодание

Москву ждет кратковременное похолодание

 Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

 Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии
Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

 Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали
Москву ждет кратковременное похолодание

Москву ждет кратковременное похолодание

 Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

 Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии
Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

 Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали
14:18   17 Октября 2019
Россия

Москву ждет кратковременное похолодание

Москву ждет кратковременное похолодание

Москву ждет кратковременное похолодание. Об этом сообщает Росгидромет. Теплая погода в российской столице простоит до вторника, 22 октября. 

По данным Росгидромета, сейчас температура воздуха в Москве превышает климатическую норму на 4-5 градусов. Со вторника, 22 октября, в Москве ожидается небольшое похолодание на один день, а затем снова потеплеет до 27 октября, передает РИА Новости. 

Аналогичная погода ждет жителей Брянской, Рязанской, Калужской и Белгородской областей. При этом в предстоящую пятницу, 18 октября, в Москве будет рекордно тепло — столбик термометра достигнет отметки в +18 градусов. после похолодания так тепло уже не будет, но все же температура превысит привычные показатели. 

На минувшей неделе эксперты рассказали, что аномальная жара в Алтайском крае разбудила божьих коровок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #погода в москве #погода #росгидромет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...