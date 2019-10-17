Захарова прокомментировала присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии Абию Ахмеду Али является достойной оценкой его усилий по стабилизации обстановки в регионе.
Напомним, Нобелевский комитет 11 октября сообщил, что премия мира в 2019 году будет присуждена главе правительства Эфиопии Абию Ахмеду Али за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.
По словам председателя Норвежского нобелевского комитета Берита Райсс-Андерсена, африканский политик был удостоен этой почетной награды «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей», а также за вклад в международное сотрудничество.
#Захарова: Считаем решение Нобелевского комитета о присуждении 11 октября Нобелевской премии мира Премьер-министру Эфиопии Абийю Ахмеду достойной оценкой его роли в эфиопо-эритрейском урегулировании и усилий по нормализации общей ситуации в регионе Африканского рога. #Эфиопия pic.twitter.com/AOrh6KmFB8— МИД России ???????? (@MID_RF) October 17, 2019