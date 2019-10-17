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13:57   17 Октября 2019
Россия

Захарова прокомментировала присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии

Захарова прокомментировала присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии Абию Ахмеду Али является достойной оценкой его усилий по стабилизации обстановки в регионе.

Напомним, Нобелевский комитет 11 октября сообщил, что премия мира в 2019 году будет присуждена главе правительства Эфиопии Абию Ахмеду Али за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

По словам председателя Норвежского нобелевского комитета Берита Райсс-Андерсена, африканский политик был удостоен этой почетной награды «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей», а также за вклад в международное сотрудничество.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#захарова #мид рф #эфиопия #нобелевская премия мира

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