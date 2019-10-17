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15:01   17 Октября 2019
Россия

Как Секстон, причастный к беспорядкам в Москве, спас брата главы ЦРУ от тюрьмы

Как Секстон, причастный к беспорядкам в Москве, спас брата главы ЦРУ от тюрьмы

«Федеральное агентство новостей», как известно, расследует вмешательство Вашингтона во внутренние дела России, в частности в выборы в Мосгордуму 2019 года. Как выяснилось, специальный агент ЦРУ Стивен Секстон — один из лучших специалистов по ликвидации следов финансовых преступлений.

Американец впервые получил важную миссию в середине первого десятилетия 21-го века, когда генерального инспектора Государственного департамента США Говарда Кронгарда стали подозревать в коррупции.

Стоит отметить, что Кронгард изначально был ничем не примечательным работником юридической компании, который в 2005 году получил от тогдашнего американского президента Джорджа Буша-младшего предложение сесть в кресло главы Управления генерального инспектора Госдепа. С первого взгляда, это достаточно странное решение, если бы не брат «счастливчика» Алвин Кронгард — на тот момент исполнительный директор ЦРУ.

Как Секстон, причастный к беспорядкам в Москве, спас брата главы ЦРУ от тюрьмы

Преисполненный властью не без семейных связей Говард начинает тянуть руки к деньгам, которыми американские власти щедро приправляют собственные карманные режимы и правительства. Такое поведение не остается незамеченным и вскоре на него уже сыпется поток жалоб, а Конгресс инициирует собственное расследование.

Организатор беспорядков в Москве агент ЦРУ Секстон замял коррупционный скандал в Афганистане

В то же время, в Афганистане орудуют американские частные военные компании или ЧВК. Одной из самых масштабных стала DуnCorp, в которой числится порядка 15 тысяч людей. Ее наемники — настоящие отморозки: они ради забавы расстреливали мирное население, открывали детские бордели, продавали девочек в сексуальное рабство в Европу, покровительствовали наркобизнесу — и это не полный список.

В итоге, некоторые из их преступлений открылись миру. Летом 2005 года Пентагон даже выступил с предложением запретить всем ЧВК заниматься торговлей людьми и организацией детской проституции. Однако подрядчики, в частности и DynCorp, не согласились с некоторыми положениями соглашения и ситуация просто сошла на «нет».

Помимо преступлений, DynCorp также активно поставляла силовым ведомствам и спецслужбам Штатов специальное компьютерное оборудование и программы. Эта деятельность в начале нулевых годов занимала порядка 50 процентов бизнеса.

Кронгард не смог пройти мимо таких цифр и стал частью этой системы. Вот только позже оказалось, что задокументированное «новейшее оборудование» для посольства и учебного центра афганской полиции — хлам с пиратскими системами без необходимой защиты. Это привело к массовому заражению сети вирусами и утечке секретных данных.

Как Секстон, причастный к беспорядкам в Москве, спас брата главы ЦРУ от тюрьмы

Уже в сентябре 2006 года Бюро международного департамента по наркотикам и правопорядку просит у Вашингтона разобраться и исправить сложившуюся ситуацию. Помощник Кронгарда в связи с ситуацией не раз пытался отправить на место спецагента, который мог помочь. Но гениспектор Госдепа отклонял запросы под предлогами «нечего там делать, да и вообще дорого выходит».

Организатор беспорядков в Москве агент ЦРУ Секстон замял коррупционный скандал в Афганистане

Здесь то и вступает в игру печально известный в России спецагент по особым поручениям Стивен Секстон. Он откровенно лгал Вашингтону, а после публикации Конгрессом отчетов, и всем остальным, чтобы зачистить следы махинаций Кронгарда. Стоит отметить, что в этом ему помогли практически неограниченные полномочия.

Организатор беспорядков в Москве агент ЦРУ Секстон замял коррупционный скандал в Афганистане

Так, дело генерального инспектора было официально закрыто в 2007 году, а Секстон был горд за успешно выполненное задание. Кронгард, которому за все его преступления грозило пожизненное заключение под стражей, отделался отставкой и лишением государственной пенсии.

Вернемся в наше время, где «супер-специалист» Секстон в разгар массовых беспорядков в Москве, состоявшихся этим летом, неоднократно посещал офис так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». В российской столице он консультировал «оппозицию», помогал ей убирать следы финансовых преступлений, а также тренировал активистов для незаконных акций.

Как выяснил ФАН, Госдеп США прислал своего специалиста в Россию еще осенью прошлого года, когда проходила предвыборная кампания по выборам в Государственную думу, на посты глав субъектов и прочего. Экс-сотрудники отечественных спецслужб неоднократно отмечали, что Секстон отлично подкован в вопросах цветных революций, организации гей-парадов и массовых беспорядков, черной бухгалтерии, а также сокрытия махинаций в сфере финансов.

Однако в РФ он не смог повторить успех 2005 года. Несмотря на помощь спецагента «оппозиции», российское министерство юстиций смогло доказать множественные денежные вливания в ФБК из-за границы. 9 октября ведомство внесло детище блогера Алексея Навального в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Не стоит забывать и о том, что в августе Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении фонда по отмыванию миллиарда рублей, полученного преступным путем.

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Автор: Анна Манц
#москва #сша #афганистан #цру #беспорядки

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