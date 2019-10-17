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13:41   17 Октября 2019
Россия

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемых в убийстве женщины из-за машины

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемых в убийстве женщины из-за машины

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемых в убийстве женщины из-за машины. 27-летняя Ксения Каторгина 10 октября отправилась продавать свой автомобиль Audi Q5 и пропала.

Тело женщины нашли в колодце через пять дней после ее исчезновения. В числе подозреваемых двое мужчин и одна женщина. Все трое сознались в убийстве и заявили, что решили расправиться с Каторгиной как только она согласилась приехать на встречу. Двое мужчин ранее сидели в тюрьме, оба освободились в 2017 году. Один из подозреваемых — Марат Ахметвалиев — отец троих детей. Второй подозреваемый, которым является Михаил Федорович, числится злостным неплательщиком алиментов, он должен бывшей супруге более 200 тысяч рублей. 

Напомним, 10 октября Ксения Каторгина отправилась в Екатеринбург показать автомобиль потенциальной покупательнице, которая по телефону попросила приехать к ней на встречу, так как сама она якобы беременна и страдает от токсикоза. Каторгина планировала продать машину и внести полученную сумму в качестве первого взноса за ипотеку. Автомобиль женщины нашли у перекупщиков в Челябинской области. Именно покупатели авто и смогли рассказать о подозреваемых.

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Автор: Ольга Воскресенская
#екатеринбург #россия #убийство #общество

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