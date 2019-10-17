«Самая влиятельная» Соболь рассмешила соцсети неспособностью считать до 10

Любовь Соболь, включенная в список сотни «самых влиятельных женщин мира» по версии Би-би-си, не смогла решить задание на развитие логики у маленьких детей и попросила помощи у подписчиков. Об этом сообщает «Экономика Сегодня» со ссылкой на пользователей Twitter.

В социальной сети пользователи раскритиковали соратницу блогера Алексея Навального за недостаточную сообразительность и сделали неутешительные выводы о способностях сотрудницы «Фонда борьбы с коррупцией» решать детские логические задачки.

«Зато Люба офигенно в баксах считает», — заметил один из пользователей.

Журналистка Юлия Витязева одной из первых обратила внимание на просьбу Соболь к подписчикам дать подсказку в решении дошкольной задачи, заданной ее маленькой дочке в качестве «домашки» на подготовительных курсах. «Она и здесь требует! Она все время что-то требует! Следующий митинг будет за отмену логики в математике для подготовительных курсов к школе! Наобум вписай!», — комментирует пользователь Сергей Платонов пост экс-кандидатки в московские депутаты.

Факт днА: самая влиятельная женщина России не знает, как справиться с заданием для дошкольников????????‍♂️ pic.twitter.com/nyAGK59XP5 — Юлия Витязева (@Vityzeva) 16 октября 2019 г.

Напомним, против юриста ФБК Соболь подано несколько исковых заявлений в Симоновский районный суд Москвы по делу о массовых беспорядках во время несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля. Это не помешало Соболь вместе с основателем «фонда» Навальным уехать в сентябрьский отпуск в разгар судов над участниками устроенных ими несогласованных протестов.