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 Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали
Москву ждет кратковременное похолодание

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 Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

 Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии
Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

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 Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали
13:22   17 Октября 2019
Весь мир

Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

Граждане РФ не пострадали в Каталонии в ходе массовых беспорядков и стычек с полицией, продолжавшихся несколько дней.

Об этом в четверг сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство получает множество вопросов в связи с политическими акциями, происходящими в Барселоне.

«Следим за ситуацией в Барселоне. Среди пострадавших в митингах российских граждан нет. Ситуация не отражается на потоке туристов», - отметила Захарова.

При этом представитель МИД России посоветовала все, кто собирается посетить Каталонию, следить за сообщениями ведомства.

Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков в столице испанской автономии пострадали 120 человек. Причиной народных выступления стали суровые приговоры, вынесенные судом. каталонским политикам, имевшим отношение к проведению два года назад референдума о независимости региона.

Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

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Автор: Александр Люблинский
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