Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

Граждане РФ не пострадали в Каталонии в ходе массовых беспорядков и стычек с полицией, продолжавшихся несколько дней.

Об этом в четверг сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство получает множество вопросов в связи с политическими акциями, происходящими в Барселоне.

«Следим за ситуацией в Барселоне. Среди пострадавших в митингах российских граждан нет. Ситуация не отражается на потоке туристов», - отметила Захарова.

При этом представитель МИД России посоветовала все, кто собирается посетить Каталонию, следить за сообщениями ведомства.

Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков в столице испанской автономии пострадали 120 человек. Причиной народных выступления стали суровые приговоры, вынесенные судом. каталонским политикам, имевшим отношение к проведению два года назад референдума о независимости региона.