Сотрудники МЧС спасли застрявшего между гаражами щенка

Сотрудники МЧС города Биробиджан вызволили щенка, который застрял между гаражами и не мог самостоятельно вылезти из ловушки, рассказали в пресс-службе обласного главка ведомства.

О ситуации сообщили неравнодушные прохожие, которые не смогли своими силами вызволить животное. Тогда мужчины приняли решение позвонить спасателям. Прибыв на место, специалисты поняли, что просто приманить щенка не получится, так как он находился в узком проеме между боксами.

«Дело в том, что щенки такого возраста могут ползти вперед, а назад это просто физически не получается, поэтому бедняга и застрял, — объяснил спасатель Денис Фунтусов. — Если бы не прохожие, то он бы погиб».

К тому же, габариты постройки не позволяли воспользоваться спецтехникой. Щенок был напуган, а дотянуться рукой не представлялось возможным. Вместе с тем, специалистов ждало усложнение задачи — когда посветлело, они увидели, что шея бедолаги упирается прямо в острую кромку бетона.

Однако, всего час стараний — и щенок спасен. В Instagram опубликовали фото этого момента. Будущего охранника отправили на осмотр ветеринара, где он был отмыт и привит.

«К сожалению, для щенка это приключение не прошло без последствий. Из-за того, что он долгое время находился в одном положении, его передние лапы отнялись. Но, по словам ветеринара, возможно, это временное явление — щенку нужны время, покой, вкусная еда и забота», — рассказал Фунтусов.

Сейчас спасеныш живет на базе спасателей, в тепле и под присмотром. Он ждет новых хозяев, которые будут дарить ему любовь и заботу.