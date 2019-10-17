МИД РФ выступил за достижение договоренностей между Дамаском и курдами

МИД РФ выступил за достижение договоренностей между Дамаском и вооруженными формированиями курдов. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, все стороны должны проявить сдержанность и тщательно выверять свои действия. МИД РФ считает, что восстановление мира в Сирии возможно лишь после передачи всей территории страны под контроль Дамаска.

« Мы убеждены, что достижение устойчивой, долгосрочной стабилизации и безопасности в Сирии в целом возможно только на основе установления в первую очередь ее суверенитета, территориальной целостности. Это означает передачу в конечном счете под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий, включая границу с Турцией. В этой связи достижение соответствующих договоренностей между Дамаском и курдами можем только приветствовать», — сообщила Мария Захарова на брифинге.

Армия Турции проводит в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против радикальных курдов и террористов ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Операция касается не курдов, как народности, а представителей курдских вооруженных формирований, которые под предлогом борьбы с террористами терроризируют мирное население. После антитеррористической операции беженцы из Сирии, которые находятся в Турции, смогут вернуться домой, так как будет создана зона безопасности.