Лавров посетит Норвегию 25 октября
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Норвегию 25 октября. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«25 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Киркенес по приглашению главы внешнеполитического ведомства Норвегии», — сказала она.
Она также подчеркнула, что визит приурочен к 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии.
Ранее глава российского МИД обсудил сотрудничество Москвы и Минска.