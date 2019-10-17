Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Норвегию 25 октября. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«25 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Киркенес по приглашению главы внешнеполитического ведомства Норвегии», — сказала она.

Она также подчеркнула, что визит приурочен к 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии.

Ранее глава российского МИД обсудил сотрудничество Москвы и Минска.