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 Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

 Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

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13:13   17 Октября 2019
Россия

Лавров посетит Норвегию 25 октября

Лавров посетит Норвегию 25 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Норвегию 25 октября. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. 

«25 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Киркенес по приглашению главы внешнеполитического ведомства Норвегии», — сказала она. 

Она также подчеркнула, что визит приурочен к 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии. 

Ранее глава российского МИД обсудил сотрудничество Москвы и Минска.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #лавров #политика #общество #норвегия

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