Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

Ливийскую делегацию на саммите Россия — Африка возглавит премьер Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж. Участие ПНС Ливии вызывает много вопросов, поскольку власти Триполи тесно связаны с террористами.

Глава Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин убежден, что Россия не должна приглашать на подобные мероприятия структуры, связанные с террористическими организациями.

«Всегда было принято, что на двухстороннем уровне ведутся переговоры с руководителями государств по геополитическим, международным и экономическим вопросам. А какие переговоры могут быть с террористами?», — цитирует его «ПолитЭкспрет».

Самонкин напомнил, что ПНС Ливии связано не только с запрещенными ИГ* и «Джебхат ан-Нусрой»*, но и другими радикальными группировками, чьи союзники участвуют в боях, в том числе, в Сирии против официального Дамаска. Политолог подчеркнул, что это остается на совести организаторов саммита.

«На деловое мероприятие не должны приезжать радикальные элементы со своей идеологией, моделью поведения и навязывать нам свою точку зрения, которая по многим параметрам не совпадает с официальной позицией России», — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в качестве спикера на форуме заявлен Шабан Хадиа — замсекретаря ПНС Ливии. Он является лидером бандформирования «Оперативного штаба революционеров Ливии», связанного с рядом запрещенных группировок. Кроме того, известно, что Хадиа является соратником полевого командира Абдельрауфа Кара, возглавляющего группировку RADA.

Боевикам RADA подконтрольна ливийская тюрьма «Митига», в которой незаконно удерживают двух россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей – Самера Суэйфана и Максима Шугалея.

Глава Фонда Александр Малькевич на фоне всего этого обратился к МИД РФ, и имя Шабана Хадиа исключили из списка выступающих на саммите.

*Террористическая организация, запрещена в РФ