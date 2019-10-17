Каис Саид избран президентом Туниса. Он набрал более 72 процентов голосов избирателей.

Как передает Высшая независимая комиссия по выборам в Тунисе, которая исполняет в стране функцию Центризбиркома, Каис Саид набрал 72,71 процента голосов, таким образом он одержал победу на прошедших в стране президентских выборах.

Первый тур досрочных президентских выборов в Тунисе состоялся 15 сентября, в нем поучаствовало 26 кандидатов. Второй тур прошел в минувшее воскресенье, 13 октября.