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 Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

 Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии
Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

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 Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

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13:01   17 Октября 2019
Весь мир

Каис Саид избран президентом Туниса

Каис Саид избран президентом Туниса

Каис Саид избран президентом Туниса. Он набрал более 72 процентов голосов избирателей. 

Как передает Высшая независимая комиссия по выборам в Тунисе, которая исполняет в стране функцию Центризбиркома, Каис Саид набрал 72,71 процента голосов, таким образом он одержал победу на прошедших в стране президентских выборах. 

Первый тур досрочных президентских выборов в Тунисе состоялся 15 сентября, в нем поучаствовало 26 кандидатов. Второй тур прошел в минувшее воскресенье, 13 октября.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #весь мир #тунис

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