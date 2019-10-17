Пономарев на деньги США годами использовал движение «За права человека» для провокаций

Минюст России обратился в суд с требованием ликвидировать Общероссийское общественное движение «За права человека», возглавляемое оппозиционером Львом Пономаревым. Как гласит постановление министерства, организацию, признанную иностранным агентом, ликвидируют в связи с неоднократным грубым нарушением норм Административного кодекса.

Правозащита на экспорт

Грубейшим из них, конечно же, является сокрытие того факта, что НКО Пономарева выполняет функции иностранного агента. То есть получает финансирование от иностранных структур и пытается влиять на внутреннюю политику России.

По большому счету, само признание некоммерческой организации иноагентом автоматически не ведет к его ликвидации. Однако на руководство возлагается ряд новых обязанностей, таких, как, например, открытая публикация отчетов о своей деятельности каждые полгода.

Такая система позволяет россиянам точно знать, чем занимаются организации, привыкшие прятаться за правозащитной деятельностью, и на какие средства они это делаю. Последний нюанс особенно не нравится либеральным оппозиционерам, потому как наглядно демонстрирует их предвзятость и продажность.

Так, например, Лев Пономарев еще в 2012 году открыто признал, что его движение почти полностью спонсируется американскими фондами, основным из которых является «Национальный фонд поддержки демократии» (NED). Последний позиционирует себя как некоммерческая частная организация. При этом NED полностью финансируется Конгрессом США, а его члены возглавляют фонд. Например, в разное время членами правления фонда были экс-командующий войсками НАТО Уэсли Кларк, экс-глава минобороны США Фрэнк Карлуччи и известный своими скандальными высказываниями русофоб Збигнев Бжезинский. Этот фонд известен тем, что является одним из главных спонсоров всех цветных революций, включая украинский Евромайдан. Также «За права человека» поддерживается «Европейским фондом в защиту демократии» (EED), который также финансово поддерживает «цветные революции» и политических активистов по всему миру, включая Россию, Украину, Грузию, Сирию и другие.

По вполне понятным причинам делится такой информацией с россиянами руководители НКО-иноагентов не желают. Вместо этого они сразу переходят к тактике нытья. В свое время тот же Лев Пономарев вместе с другой правозащитницей Людмилой Алексеевой писали открытое письмо Бараку Обаме с просьбой, чтобы он заверил власти России, будто американское правительство не влияет на их работу, а просто передает им деньги. Но и здесь примечателен тот факт, что Понамарев является одним из основателей еще одного иноагента - организации «Мемориал», спонсируемой все теми же NED и EED.

Такой метод еще ни разу не приводил к сколь-нибудь значимому результату. Но в этой тактике главное не результат, а процесс – пока российские оппозиционеры плачутся о притеснениях, западные СМИ имеют возможность рассказывать о «политических гонениях» в России, которую они же систематически пытаются разрушить.

«За права провокаторов»

В такой ситуации организаторы недобросовестных НКО особо не беспокоятся о правильном устройстве рабочего процесса своих организациях. Наоборот, своими нарушениями они пытаются привлечь внимание правоохранительных структур. А когда дело доходит до ликвидации НКО по судебному решению, они просто создают новую структуру. Вот и Пономарев, как сообщает «МБХ Медиа», уже заявил, что движение «За права человека» продолжит работу, но в ином виде. А раз так, то не удивительно, что работа организации несколько лет выстраивалась просто отвратительно.

Например, либеральные СМИ не обратили внимания на дюжину других нарушений, в связи с которыми Минюст потребовал ликвидировать ООД «За права человека». Так, за несколько лет существования руководство организации так и не сумело определится с точным адресом размещения головного офиса. Если это нарушение скорее формальное, то следующее может являться основой для финансовых махинаций – в Уставе движение заявляется о возможности ведения предпринимательской деятельности, а вот в государственных реестрах руководители «забыли» упомянуть об этом нюансе.

Удивительные вещи творились в 2014 году на VII внеочередном Съезде движения. В отчетных документах заявляется, что на съезд прибыли 51 делегат из 53 регионов, что само по себе просто невозможно – один человек не может представлять сразу несколько региональных отделений. А на своих ресурсах руководители «За права человека» разместили и вовсе иную информацию – 44 делегата из 37 регионов. Предсказуемо, что в Минюсте такие отчеты сочли как недостоверные и потребовали привести информацию в соответствие. Что, как уже понятно, выполнено не было.

Были в отчетах о Съездах и откровенно комичные недочеты, которые, тем не менее, отлично демонстрируют все наплевательское отношение Пономарева и его коллег к своей деятельности. Изучая сеть отделений НКО, сотрудники Минюста наткнулись на некое Кузбасское региональное подразделение, которое в 2018 году не могло существовать просто потому, что второе официальное имя Кемеровская область обрела только в апреле 2019 года.

Это оказался не единственный случай с несуществующим подразделением движения. В итоге дело дошло до абсурда, пытаясь выяснить для отчета, сколько же и каких отделений имеет ООД «За права человека», Пономарев обратился с этим вопросом в тот же Минюст, для которого и делался отчет. Но вопрос тут не в «забывчивости» оппозиционера, просто через подставные отделения он создавал видимость бурной деятельности своей организации.

Но одним из самых важных нарушений можно считать недочеты в работе внутренней Контрольно-ревизионной комиссии. Дело в том, что с 2016 по 2019-ый она попросту отсутствовала. А ведь именно этот орган должен был составлять отчеты, которые рассказывали бы как Минюсту, так и простым россиянам, на какую такую деятельность Пономарев и Совет движения тратят миллионные американские гранты.

Как видно, причин для ликвидации движения «За права человека» более чем достаточно и с политикой они связаны слабо. Привело организацию к такому печальному концу сознательное наплевательское отношение к российским законам и нормам. За нарушения подобного характера НКО было бы закрыто в любой цивилизованной стране. Впрочем, именно для таких скандальных конфликтов российские оппозиционеры-«правозащитники» и создают свои многочисленные и бесполезные провокационные движения. Единственный смысл их существования – выставить российское государство в негативном свете перед сторонниками оппозиции и западными обывателями.