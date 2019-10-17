Песков рассказал об участниках российско-африканского форума

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что свое участие в экономическом форуме Россия-Африка подтвердили 47 лидеров стран. Об этом Песков сообщил журналистом во время брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков отметил, что не все участники подтвердили свое участие на уровне глав государств. Форум Россия-Африка состоится 23-24 октября в Олимпийском парке города Сочи.

«Кроме того, примут участие 8 африканских интеграционных объединений и организаций. 21 октября, в понедельник, мой коллега Ушаков планирует отдельный брифинг по этой теме провести», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что президент РФ встретится на форуме с кенийским коллегой Ухура Кениата, чтобы подписать три соглашения. Мероприятие Россия-Африка откроют Путин и президент Египта Абдул-Фатах Ас-Сиси — ожидается подписание ряда важнейших договоров в экономической, торговой и инвестиционной сферах.