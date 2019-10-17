Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стиль, в котором написано письмо президента США Трампа его турецкому коллеге Эрдогану «не часто встретишь в переписке государственных лидеров».

Песков подтвердил, что видел опубликованный ранее текст письма Дональда Трампа, в котором он призывал Эрдогана отказаться от проведения военной операции в Сирии и «не быть дураком», угрожая также разрушить экономику Турции.

Ранее «Политика Сегодня» сообщила о реакции турецкого лидера на письмо из Белого дома. По информации источников в Анкаре, Эрдоган выбросил послание Трампа в урну сразу по получении. А в турецких правительственных кругах письмо американского лидера назвали «лишенным дипломатической вежливости».