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 Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

 Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии
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12:51   17 Октября 2019
Весь мир

Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стиль, в котором написано письмо президента США Трампа его турецкому коллеге Эрдогану «не часто встретишь в переписке государственных лидеров».

Песков подтвердил, что видел опубликованный ранее текст письма Дональда Трампа, в котором он призывал Эрдогана отказаться от проведения военной операции в Сирии и «не быть дураком», угрожая также разрушить экономику Турции.

Ранее «Политика Сегодня» сообщила о реакции турецкого лидера на письмо из Белого дома. По информации источников в Анкаре, Эрдоган выбросил послание Трампа в урну сразу по получении. А в турецких правительственных кругах письмо американского лидера назвали «лишенным дипломатической вежливости».

Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

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Автор: Александр Люблинский
#сша #песков #турция #эрдоган #политика #трамп #весь мир #письмо

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