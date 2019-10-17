Интеграция РФ и Белоруссии достигла продвинутого уровня, заявили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея о неинтересной для граждан Белоруссии программы интеграции с Россией. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 17 октября.

«Ежедневная повестка дня граждан, конечно, в любой стране фокусируется на обычных бытовых вопросах. Точно так же и в России», — подтвердил Песков слова дипломата.

Однако такое положение дел никак не может повлиять на задачи российско-белорусской интеграции.