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12:59   17 Октября 2019
Россия

Песков высказался о задержании американских дипломатов в Северодвинске

Песков высказался о задержании американских дипломатов в Северодвинске

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в России существует установленный режим посещения определенных территорий, положения которого должны соблюдать все. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал инцидент с задержанием американских дипломатов в Северодвинске. 

В четверг журналисты попросили рассказать Пескова об отношении к задержанию американских дипломатов. Он подчеркнул, что это не вопрос Кремля, передает слова чиновника Федеральное агентство новостей. 

«Здесь есть определенные процедуры, связанные с уведомлениями, и есть режим определенных территорий, которые все должны соблюдать. И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что американские дипломаты, согласовавшие поездку в Архангельск, оказались рядом с Северодвинском. Во время задержания они не смогли подтвердить право нахождения в регионе.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #кремль #политика #общество

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