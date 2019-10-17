Песков высказался о задержании американских дипломатов в Северодвинске

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в России существует установленный режим посещения определенных территорий, положения которого должны соблюдать все. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал инцидент с задержанием американских дипломатов в Северодвинске.

В четверг журналисты попросили рассказать Пескова об отношении к задержанию американских дипломатов. Он подчеркнул, что это не вопрос Кремля, передает слова чиновника Федеральное агентство новостей.

«Здесь есть определенные процедуры, связанные с уведомлениями, и есть режим определенных территорий, которые все должны соблюдать. И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что американские дипломаты, согласовавшие поездку в Архангельск, оказались рядом с Северодвинском. Во время задержания они не смогли подтвердить право нахождения в регионе.