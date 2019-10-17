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12:46   17 Октября 2019
Россия

Путин пообщается со студентами и выпускниками ВГИК

Путин пообщается со студентами и выпускниками ВГИК

Президент РФ Владимир Путин по случаю столетия Института кинематографии посетит ВГИК, чтобы пообщаться со студентами и понаблюдать за учебным процессом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

После общения с обучающимися Путин проведет «обстоятельную встречу» с выпускниками института, уточнил Песков.

«Давно уже не было общения президента с представителдями культуры, вот сегодня оно состоится», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

 Новость дополняется.

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Автор: Тимофей Булочкин
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