Путин пообщается со студентами и выпускниками ВГИК

Президент РФ Владимир Путин по случаю столетия Института кинематографии посетит ВГИК, чтобы пообщаться со студентами и понаблюдать за учебным процессом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

После общения с обучающимися Путин проведет «обстоятельную встречу» с выпускниками института, уточнил Песков.

«Давно уже не было общения президента с представителдями культуры, вот сегодня оно состоится», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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