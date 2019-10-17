Путин и Эрдоган обменяются мнениями о ситуации в Сирии, рассказал Песков

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменяются мнениями о ситуации в Сирии, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча президентов РФ и Турции состоится в Москве 22 октября.

По словам Пескова, во время телефонной беседы Путин и Эрдоган обсудили гуманитарную ситуацию и ситуацию с беженцами в Сирии.

«Ситуация в Сирии напряженная, и это будет темой для обсуждения на переговорах во вторник», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Песков также отметил, что в ходе переговоров Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудят вопросы сотрудничества России и Турции.

Армия Турции проводит на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она направлена против курдов-радикалов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Анкара подчеркивает, что операция касается не курдов как народности, а курдских вооруженных формирований, которые под предлогом борьбы с террористами заняли территории в Сирии и уничтожают там мирное население. Беженцы были вынуждены отправиться в Турцию. После антитеррористической операции беженцы смогут вернуться домой, отмечает Эрдоган.