Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

 Путин пообщается со студентами и выпускниками ВГИК

Путин пообщается со студентами и выпускниками ВГИК
Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

 Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции

Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции
Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

 Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit

Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit
Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

 Путин пообщается со студентами и выпускниками ВГИК

Путин пообщается со студентами и выпускниками ВГИК
Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

 Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции

Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции
Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

 Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit

Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit
12:45   17 Октября 2019
Россия

Путин и Эрдоган обменяются мнениями о ситуации в Сирии, рассказал Песков

Путин и Эрдоган обменяются мнениями о ситуации в Сирии, рассказал Песков

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменяются мнениями о ситуации в Сирии, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча президентов РФ и Турции состоится в Москве 22 октября.

По словам Пескова, во время телефонной беседы Путин и Эрдоган обсудили гуманитарную ситуацию и ситуацию с беженцами в Сирии. 

«Ситуация в Сирии напряженная, и это будет темой для обсуждения на переговорах во вторник», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Песков также отметил, что в ходе переговоров Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудят вопросы сотрудничества России и Турции. 

Армия Турции проводит на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она направлена против курдов-радикалов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Анкара подчеркивает, что операция касается не курдов как народности, а курдских вооруженных формирований, которые под предлогом борьбы с террористами заняли территории в Сирии и уничтожают там мирное население. Беженцы были вынуждены отправиться в Турцию. После антитеррористической операции беженцы смогут вернуться домой, отмечает Эрдоган.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #сирия #песков #турция #эрдоган #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...