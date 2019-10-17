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 Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа с призывом «не быть дураком» к Эрдогану

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа с призывом «не быть дураком» к Эрдогану
12:38   17 Октября 2019
Весь мир

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа с призывом «не быть дураком» к Эрдогану

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа с призывом «не быть дураком» к Эрдогану

Президент США Дональд Трамп 9 октября, в день начала антитеррористической операции Турции на севере Сирии, оправил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором призвал «не быть дураком» и «не строить из себя крутого парня». Эрдоган это письмо выкинул в урну.

Об этом сообщает источник Турецкой службы Би-би-си, отмечая, что текст конфиденциального письма Трампа Эрдогану, подлинность которого подтвердили в Белом доме, был опубликован спустя неделю после отправки и получения.

В письме глава Белого дома пообещал, что разрушит турецкую экономику, если Анкара все же начнет военную операцию против курдских радикалов в северных приграничных районах Сирии. Также Трамп пообещал, позвонить Эрдогану позже.

Как отмечает издание, правительственные круги Анкары нашли данное послание «лишенным дипломатической вежливости».

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Автор: Александр Люблинский
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