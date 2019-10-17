Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москву ждет кратковременное похолодание

Москву ждет кратковременное похолодание

 Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

 Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии
Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

 Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали
Москву ждет кратковременное похолодание

Москву ждет кратковременное похолодание

 Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Именем Исаака Халатникова назовут школу №75 в Черноголовке

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

 Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии
Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

Политолог призвал отказать террористам ПНС Ливии во въезде в Россию

 Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали

Захарова заявила, что во время беспорядков в Каталонии россияне не пострадали
12:49   17 Октября 2019
Россия

Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Проект закона о совершенствовании пожарного надзора предусматривает необходимость обучения пожарной безопасности и сдачи экзамена для охранников и персонала торговых центров. Об этом сообщил замглавы МЧС Алексей Серко. 

Депутаты уже приняли законопроект в первом чтении в декабре прошлого года.

Серко подчеркнул, что пожарные не могут приехать на место ЧП за одну секунду. В первую очередь спасать людей, выводить из здания приходится персоналу. 

«Если где-то что-то загорелось, то, как правило, охрана, а у нас везде есть охранники, обязаны принять меры к спасению. А они этого не знают», — отметил он.  

Документ обязывает охранников и персонал принимать первые меры по спасению людей, чтобы избежать ошибок, совершенных в Кемерове.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. В результате него погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#торговый центр #мчс рф #пожарная безопасность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...