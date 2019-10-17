Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Проект закона о совершенствовании пожарного надзора предусматривает необходимость обучения пожарной безопасности и сдачи экзамена для охранников и персонала торговых центров. Об этом сообщил замглавы МЧС Алексей Серко.

Депутаты уже приняли законопроект в первом чтении в декабре прошлого года.

Серко подчеркнул, что пожарные не могут приехать на место ЧП за одну секунду. В первую очередь спасать людей, выводить из здания приходится персоналу.

«Если где-то что-то загорелось, то, как правило, охрана, а у нас везде есть охранники, обязаны принять меры к спасению. А они этого не знают», — отметил он.

Документ обязывает охранников и персонал принимать первые меры по спасению людей, чтобы избежать ошибок, совершенных в Кемерове.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. В результате него погибли 60 человек, большинство из них — дети.