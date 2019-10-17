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12:35   17 Октября 2019
Россия

Петербургская компания открыла завод по производству газовых котлов в Турции

Петербургская компания открыла завод по производству газовых котлов в Турции

Петербургская компания ГК «Термекс» открыла завод по производству газового отопительного оборудования в Турции. Об этом 17 октября сообщает телеканал «Санкт-Петербург». 

По информации телеканала, петербургская компания запустила свое производство в Турции. Отмечается, что первая технологическая линия уже введена в строй. Известно, что на ней будут изготавливаться 100 тысяч котлов в год. 

На линии специалисты производят конвекционные, а также одноконтурные и двухконтурные настенные газовые отопительные котлы мощностью 24, 28 и 35 киловатт. Представители компании заявили, что около 50% товара, произведенного на заводе, планируется экспортировать в другие страны. 

Руководство завода планирует наращивать его производительность по мере развития. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #турция #завод

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