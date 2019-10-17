Многодетные семьи создают неприятности, заявили в Ленинградском зоопарке

Многодетные семьи могли посетить Ленинградский зоопарк бесплатно в первую субботу месяца, однако это оказалось в прошлом из-за создаваемых ими «неприятностей». Такую причину решения назвала глава зверинца Ирина Скиба в беседе с «Петербургским дневником».

Недавно петербурженка Екатерина Баранова захотела сводить своих троих детей в зоопарк, но предварительно решила узнать о льготе для многодетных в первую субботу, на что получила отрицательный ответ. Как оказалось, с 1 мая «по многочисленным просьбам многодетных» свободное посещение расширили на четыре дня в месяц, вместо одного, но при этом поменяли день недели на понедельник.

То есть теперь, чтобы познакомить детей с животными, многодетные родители должны брать на работе неоплачиваемый выходной, а самих ребят не пускать в школу. Баранова обратилась с таким доводом к учредителю организации — Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, но до сих пор не получила никакого ответа, даже простенькой отписки.

«Напрашивается вывод: людей с детьми ставят в такие условия, что вы все равно заплатите», — посетовала мама троих детей.

Стоит отметить, что так была вынуждена сделать Милана Раева, чья семья носит звание лучшей многодетной семьи Калининского района.

«Приехали в августе, как обычно, в первую субботу. Не пустили бесплатно. Пришлось платить, так как дети хотели в зоопарк», — сказала петербурженка, воспитывающая шестерых детей.

Собеседницы издания сошлись во мнении, что такое решение — это унижение. Особенно их возмущает тот факт, что для других категорий льготников вход остается бесплатным в любой день. Но давайте по-честному — как часто бывшие дети-узники концлагерей или ветераны ВОВ, которые находятся в преклонном возрасте, посещают Ленинградский зоопарк?

Справедливости ради, многодетные могли свободно посещать зверинец до 2012 года. Но сейчас — только понедельники.

«У нас в субботу и воскресенье парк очень перегружен другими посетителями. И большое количество людей с детьми и колясками приводит как к неприятностям у нас, так и у них», — объяснила глава зоопарка.

Ладно, если так, то почему Эрмитаж, Русский музей или Московский зоопарк не сталкиваются с такими проблемами? Как сообщила Скиба, многодетные в случае свободного входа ежедневно гуляют в парке и «поток не распределяется».

«Поймите, люди, которые платят деньги, тоже имеют право на хороший нормальный отдых», — привела она аргумент.

Как заявила глава зоопарка, они хотели сделать для многодетных только один понедельник в месяц бесплатным, но смилостивились. По ее словам, на поддержание зверинца город выделяет достаточно субсидий, но им нужно еще зарабатывать.