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12:32   17 Октября 2019
Россия

СК рассказал о причинах смерти пассажиров сгоревшего в аэропорту SSJ100

СК рассказал о причинах смерти пассажиров сгоревшего в аэропорту SSJ100

Большинство пассажиров самолета SSJ100, сгоревшего после жесткой посадки в Шереметьево, погибли от дыма и огня, а не от удара. Об этом заявил руководитель главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис в интервью «Коммерсанту».

По предварительным данным ведомства, опасные вещества выделялись при горении топлива и пластиковой обшивки самолета. Лоджис отметил, что большинство людей не успели покинуть самолет.

«Все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее. Но это уже относится к компетенции следователя, ведущего уголовное дело, а не экспертов, поэтому давайте обойдемся без подробностей», — заявил глава управления.

Напомним, 2 октября адвокат командира сгоревшего «Суперджета» Дениса Евдокимова заявила, что следствие вменяет ему нарушение при посадке самолета — неправильные движения при управлении ручкой лайнера. 

СК рассказал о причинах смерти пассажиров сгоревшего в аэропорту SSJ100

5 мая самолет компании «Аэрофлот» вылетел в Мурманск из Шереметьево, но из-за проблем с управлением вернулся через 28 минут и совершил жесткую посадку в аэропорту. У лайнера надломилось шасси: борт ударился дном о посадочную полосу, вспыхнул пожар. Из 78 пассажиров, находившихся внутри, выжили 37.

СК рассказал о причинах смерти пассажиров сгоревшего в аэропорту SSJ100

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #происшествия #новости #общество #ssj-100

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