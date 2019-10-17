Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков счел, что Эстония противоречит своим гуманистическим воззрениям, вводя обязательные курсы эстонского для русскоязычных солдат-срочников.

«Всегда нужно учитывать то, о чем очень любят говорить в Эстонии: о правах человека. <…> Надо понимать, что во всех прибалтийских странах сложилась двуязычная ситуация. Это связано с соответствующим этническим составом и всякие попытки навязывать только один язык ничего общего с демократическими нормами не имеют, а ущемляют права и свободы человека», — отметил в беседе с «Политикой Сегодня» Новиков.

По оценке парламентария, Эстония вводит изучение государственного языка намеренно, в рамках уже сложившейся системы, направленной против русскоговорящих граждан. А внедрение спецкурсов в армию — лишь одна из форм этой системы. Однако, насколько успешными будут занятия и согласятся ли солдаты изучать язык — Новиков отвечать отказался.

«Речь идет о последовательных и поэтапных действиях, и ничего нового здесь нет. В прибалтийских государствах в последние годы осуществляется наступление на русский язык. Это делается в разных формах. Это касается и преподавания на русском языке в школах, в вузах. Это целая система, мера, растянутая во времени», — отметил депутат.

Курсы эстонского языка были введены в армию на добровольной основе еще в 2016 году. Перевести их на «принудительную» основу планируется, чтобы «солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество», объяснял руководитель пресс-службы Сил обороны Эстонии Арво Йыесалу. Обязательное обучение эстонскому языку в этом году пройдут 310 солдат. Всего в Эстонии проживает около 1,3 миллиона человек, почти треть которых считают русский язык родным.