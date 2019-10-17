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12:16   17 Октября 2019
Россия

Эксперт объяснил, почему в магазинах не стоит обращать на срок хранения для рыбы

Эксперт объяснил, почему в магазинах не стоит обращать на срок хранения для рыбы

Эксперт объяснил, почему в магазинах не стоит обращать на срок хранения для рыбы. Об этом заявил президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) Михаил Синев.

По мнению Синева, новая система доставки замороженной рыбы и консервов с территории Дальнего Востока в центральную часть РФ может серьезно снизить качество продукции. Минтранс РФ введет новую систему в декабре 2019 года, и эксперт уверен, что это может существенно отразиться на качестве товара. Михаил Синев отметил, что его ведомство выступало против этих нововведений, но в Роспотребнадзоре на детальную критику не отреагировали, передает news.ru

Эксперт объяснил, почему в магазинах не стоит обращать на срок хранения для рыбы

При этом глава Ассоциации заявил, что одно из правил допускает возможность доставки рыбы в универсальных контейнерах и вагонах. Синев приводит в пример заключение Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, где указано, что если на улице +30 градусов, то внутри универсального вагона будет +55. Согласно правилам, консервы нужно возить при температуре от нуля градусов до +20. Если консервы попадут в температуру, которая превышает разрешенные на этикетке данные, то срок хранения и вкус рыбы ухудшится.

«Бабушка может купить баночку в магазине, думая что съест её через три месяца, а её везли в условиях, которые сократили срок годности до двух», — резюмировал глава Ассоциации Михаил Синев. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество

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