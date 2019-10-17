Пострадавшие от паводков на Дальнем Востоке получат еще 1,2 миллиарда рублей

Российское правительство решило выделить из резервного фонда еще 1,2 миллиарда рублей на поддержку россиян, чье жилье пострадало от паводков. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 17 октября.

Так, в Амурскую область направят 512,5 миллионов, в Хабаровский край — 573, 5 миллиона, а в Еврейскую автономную область — 116, 2 миллиона.

Напомним, что этим летом восточную часть России настигли обильные дожди, которые вылились в сильнейшие паводки. Одной из самых пострадавших областей оказалась Иркутская. Здесь неоднократно вводили режим чрезвычайной ситуации, а президент страны Владимир Путин просил министерство обороны помочь населению, терпящему бедствие. В некоторых районах была сильно разрушена социальная инфраструктура, а также дороги, ряде населенных пунктов был буквально оторван от мира.