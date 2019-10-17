- Багдад старается не допустить проникновения в Ирак боевиков ИГ* из Сирии

Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким заявил, что Багдад предпринимает все меры, чтобы предотвратить проникновение в страну бегущих из Сирии боевиков ИГ* (запрещенной в России террористической группировки).

Напомним, ранее из лагеря Айн-Исса на восточном берегу Евфрата в Сирии, где под охраной курдских вооруженных формирований SDF содержались боевики ИГ* с семьями, сбежали более 850 человек. Это произошло 13 октября.

При этом стоит напомнить, что 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции на севере Сирии. Как заявил президент Турции Рекджеп Тайип Эрдоган, целью операции является предотвращение террористической угрозы со стороны курдских террористов и создание в северных приграничных районах Сирии безопасной зоны, в которых со временем планируется расселить миллионы сирийских беженцев, находящихся в настоящее время на турецкой территории.

Курдские «Сирийские демократические силы» (SDF), которые также ранее называли своей целью борьбу с ИГ*, на самом деле с террористами не воевали, а занимали захваченные ими территории без боя, заключая соответствующие договоренности. При этом курдские вооруженные формирования включали часть игиловцев в свои ряды, вместо того, чтобы полностью очищать от них сирийскую землю. Как это делали правительственные войска при поддержке ВКС России. Особо радикальных игиловцев, сконцентрировавшихся на северо-востоке Сирии после возвращения большей части страны под контроль Дамаска, курды вместе с семьями помещали в лагеря.

По мнению президента США Дональда Трампа, после того, как Турция объявила о начале антитеррористической военной операции в Сирии, курдские охранники лагерей нарочно оставляли посты и освобождали боевиков ИГ*, чтобы попытаться вынудить Вашингтон вернуть выведенные ранее из этих районов американские войска.

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