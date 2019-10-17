Лукашенко объяснил, как много для него значит Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для него — идеология, которую «не выбить». Об этом он сообщил 17 октября.

В четверг белорусский лидер встретился в Минске с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Во время беседы он рассказал об отношении к России.

«Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, [то - ред.] это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия — это больше чем, страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить», — заявил он.

Лукашенко напомнил, что некоторые СМИ в Москве насторожены в связи с тем, что в Минске часто общаются с руководителями российских регионов. Глава белорусского государства тут же поспешил объяснить, что здесь нет никакой конспирологии.

Президент Белоруссии подчеркнул, что отношения между Белоруссией и Россией сохранились благодаря связи Минска с российскими регионами. В конце беседы он отметил, что сегодня отношения между странами находятся «на приличном уровне», несмотря на некоторые проблемы.