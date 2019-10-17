Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал об участниках российско-африканского форума

Песков рассказал об участниках российско-африканского форума

 Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности
Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

 Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции

Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции
Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

 Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit

Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit
Песков рассказал об участниках российско-африканского форума

Песков рассказал об участниках российско-африканского форума

 Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности
Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

 Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции

Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции
Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

 Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit

Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit
12:02   17 Октября 2019
Политика

Лукашенко объяснил, как много для него значит Россия

Лукашенко объяснил, как много для него значит Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для него — идеология, которую «не выбить». Об этом он сообщил 17 октября.

В четверг белорусский лидер встретился в Минске с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Во время беседы он рассказал об отношении к России. 

«Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, [то - ред.] это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия — это больше чем, страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить», — заявил он.

Лукашенко напомнил, что некоторые СМИ в Москве насторожены в связи с тем, что в Минске часто общаются с руководителями российских регионов. Глава белорусского государства тут же поспешил объяснить, что здесь нет никакой конспирологии. 

Президент Белоруссии подчеркнул, что отношения между Белоруссией и Россией сохранились благодаря связи Минска с российскими регионами. В конце беседы он отметил, что сегодня отношения между странами находятся «на приличном уровне», несмотря на некоторые проблемы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #белоруссия #общество #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...