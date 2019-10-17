Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

 Путин пообщается со студентами и выпускниками ВГИК

Путин пообщается со студентами и выпускниками ВГИК
Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

 Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции

Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции
Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

 Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit

Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit
Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

 Путин пообщается со студентами и выпускниками ВГИК

Путин пообщается со студентами и выпускниками ВГИК
Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

 Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции

Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции
Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

 Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit

Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit
12:18   17 Октября 2019
Весь мир

Представитель ЕС считает, что завершить Brexit до 31 октября не получится

Представитель ЕС считает, что завершить Brexit до 31 октября не получится

Представитель ЕС считает, что до 31 октября вряд ли удастся завершить процесс ратификации соглашения об условиях «развода» Британии и Евросоюза, даже если сделку заключат на саммите 17–18 октября. 

«Даже если сделка будет заключена, завершение ее ратификации, скорее всего, будет уже невозможно к концу октября», — отметил представитель ЕС.

Напомним, 17-18 октября состоится саммит глав стран и правительств Евросоюза в Брюсселе. Ожидается, что в ходе него может быть объявлено о прогрессе в переговорах по Brexit. Также участники встречи планируют обсудить действия Турции в Сирии, а также ситуацию вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #brexit #британия #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...