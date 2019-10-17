Представитель ЕС считает, что завершить Brexit до 31 октября не получится

Представитель ЕС считает, что до 31 октября вряд ли удастся завершить процесс ратификации соглашения об условиях «развода» Британии и Евросоюза, даже если сделку заключат на саммите 17–18 октября.

«Даже если сделка будет заключена, завершение ее ратификации, скорее всего, будет уже невозможно к концу октября», — отметил представитель ЕС.

Напомним, 17-18 октября состоится саммит глав стран и правительств Евросоюза в Брюсселе. Ожидается, что в ходе него может быть объявлено о прогрессе в переговорах по Brexit. Также участники встречи планируют обсудить действия Турции в Сирии, а также ситуацию вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза.