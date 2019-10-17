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11:52   17 Октября 2019
Россия

Программы обучения в аграрных вузах изменят для привлечения молодежи

Программы обучения в аграрных вузах изменят для привлечения молодежи

Программы обучения в аграрных вузах изменят для привлечения молодежи. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

По ее словам, сейчас ведомство полностью реформирует систему, так как нынешние программы обучения могут быть неинтересными для молодежи. Минсельхоз изменит их и согласует их с министерством образования. Таким образом ведомство надеется привлечь молодежь и сделать специальности интереснее и современнее. 

Оксана Лут также отметила, что аграрные вузы должны соответствовать современным технологиям, которые сейчас активно приходят в эту сферу. По планам Минсельхоза, программы обновят в течение ближайшего года, а ряд специальностей вообще ликвидируют, так как они больше неактуальны. При этом появятся некоторые специальности, которые будут необходимы аграрной отрасли.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #вузы #минсельхоз

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