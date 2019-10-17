Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции

Украинский парламент принял президентский закон о денежном вознаграждении для тех, кто сообщит о факте коррупции — они получат до 10% от конфискованной суммы. Об этом сообщается на официальном веб-портале Верховной рады.

Согласно новому закону «О предотвращении коррупции», разоблачителем коррупционной сделки может стать гражданин, который столкнулся с коррупцией в своей трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной или научной деятельности и рассказал о возможном преступлении или связанных нарушениях.

Вознаграждение получает сообщивший о таком коррупционном преступлении, убытки от которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Физлицу выплачивается 10% от взысканного с преступника, но суммой не более трех тысяч размеров прожиточного минимума. При этом заявивший имеет право на обеспечение своей безопасности и конфиденциальность.

Напомним, 4 октября сенатор Совфеда РФ Алексей Александров разработал законопроект, предлагающий ввести в российское законодательство термин «коррупционное правонарушение» — в действующем законе «О противодействии коррупции» такого определения пока нет.