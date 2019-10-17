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11:46   17 Октября 2019
Россия

Число погибших в пожарах упало почти на половину с 2009 года

Число погибших в пожарах упало почти на половину с 2009 года

Глава министерства чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев поприветствовал участников учебно-методического сбора. Его заявление на мероприятии зачитал замминистр и главный государственный инспектор по пожарному надзору ведомства Игорь Кобзев.

За последние десятилетие количество пожаров в стране стало меньше на 35 процентов, в то же время, на 40 процентов упало число жертв этого ЧП. Министр подчеркнул, что это стало возможным благодаря совершенствованию и развитию системы надзора МЧС. В ней используют опыт других стран, добавил он.

«Благодаря новейшим достижениям и научно-техническим разработкам, высокому профессионализму сотрудников ежегодно удается сохранить тысячи человеческих жизней и материальные ценности на многие миллиарды рублей», — процитировал Зиничева замминистр.

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Автор: Анна Манц
#мчс #пожар #зиничев

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