Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал об участниках российско-африканского форума

Песков рассказал об участниках российско-африканского форума

 Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности
Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

 Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции

Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции
Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

 Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit

Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit
Песков рассказал об участниках российско-африканского форума

Песков рассказал об участниках российско-африканского форума

 Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности
Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

 Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции

Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции
Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

 Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit

Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit
11:45   17 Октября 2019
Россия

Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии сотрудничество Москвы и Минска

Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии сотрудничество Москвы и Минска

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем сотрудничество внешнеполитических ведомств России и Белоруссии, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Стороны обговорили график ближайших контактов, сотрудничество двух государств. 

«Затрагивались также международные и региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес», — добавили в МИД РФ. 

Инициатором разговора оказалась белорусская сторона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #лавров #белоруссия #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...