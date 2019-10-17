Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии сотрудничество Москвы и Минска
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем сотрудничество внешнеполитических ведомств России и Белоруссии, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов.
Стороны обговорили график ближайших контактов, сотрудничество двух государств.
«Затрагивались также международные и региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес», — добавили в МИД РФ.
Инициатором разговора оказалась белорусская сторона.