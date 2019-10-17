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11:50   17 Октября 2019
Весь мир

Лукашенко заявил, что Белоруссия остается для России главным стратегическим партнером

Лукашенко заявил, что Белоруссия остается для России главным стратегическим партнером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не надо смотреть на его соотечественников, как на врагов, повернувшихся спиной к России.

По его словам, которые в четверг приводит информагентство БЕЛТА, в Западной Европе белорусов никто особо не ждет, и причина этого не в «диктатуре Лукашенко, а экономика.

«Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет», - заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что Белоруссия остается основным стратегическим партнером России и со временем будут улажены все текущие проблемные вопросы.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #белоруссия #весь мир #лукашенко #стратегическое партнерство

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