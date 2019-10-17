Лукашенко заявил, что Белоруссия остается для России главным стратегическим партнером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не надо смотреть на его соотечественников, как на врагов, повернувшихся спиной к России.

По его словам, которые в четверг приводит информагентство БЕЛТА, в Западной Европе белорусов никто особо не ждет, и причина этого не в «диктатуре Лукашенко, а экономика.

«Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет», - заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что Белоруссия остается основным стратегическим партнером России и со временем будут улажены все текущие проблемные вопросы.