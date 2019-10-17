Роснефть приостанавливает работы на одном из блоков в Иракском Курдистане. Это связано с близостью границ с Сирией.

Армия Турции с 9 октября проводит антитеррористическую операцию на севере Сирии «Источник мира». Она направлена против курдских вооруженных формирований и террористов ИГ (запрещена в РФ). При этом в Анкаре особо подчеркивают, что антитеррористическая операция проходит не против курдов как народности, а против радикальных курдов, которые заняли территории и под предлогом борьбы с террористами убивают местное население и навязывают жителям свои порядки.

Ранее Минобороны Турции сообщило о нейтрализации более 670 курдских террористов.