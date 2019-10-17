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Песков рассказал об участниках российско-африканского форума

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 Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

Персонал торговых центров могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности
Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

Депутат Новиков назвал наступлением на русский обучение эстонскому для срочников в Эстонии

 Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции

Рада приняла закон о выплатах для граждан, заявивших о коррупции
Песков назвал необычным послание Трампа Эрдогану с просьбой «не быть дураком»

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11:28   17 Октября 2019
Весь мир

Роснефть приостанавливает работы в Ираке из-за близости с границей Сирии

Роснефть приостанавливает работы в Ираке из-за близости с границей Сирии

Роснефть приостанавливает работы на одном из блоков в Иракском Курдистане. Это связано с близостью границ с Сирией. 

Армия Турции с 9 октября проводит антитеррористическую операцию на севере Сирии «Источник мира». Она направлена против курдских вооруженных формирований и террористов ИГ (запрещена в РФ). При этом в Анкаре особо подчеркивают, что антитеррористическая операция проходит не против курдов как народности, а против радикальных курдов, которые заняли территории и под предлогом борьбы с террористами убивают местное население и навязывают жителям свои порядки. 

Ранее Минобороны Турции сообщило о нейтрализации более 670 курдских террористов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #политика #роснефть

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