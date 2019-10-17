Меркель отметила усиление роли России в Сирии после ухода США

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила усиление роли России и Ирана в Сирии после вывода из северных регионов САР войск США. Об этом она заявила 17 октябре, в четверг, выступая в бундестаге.

«Когда я говорю о геополитических последствиях, то мы должны задуматься над тем, что роль России, как и Ирана, существенно увеличилась в регионе после того, как американские солдаты были выведены», — заявила она.

Она добавила, что к чему это приведет, пока неизвестно.

9 октября Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана, запрещенной в турецком государстве, которые неоднократно брали на себя ответственность за теракты на территории Турции.

Курдские формирования под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» (группировка, запрещенная в РФ) захватили территории на севере Сирии. Для освобождения приграничной зоны от курдских боевиков Турция в этот же день нанесла удары по по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее началась наземная часть операции.

ВКС РФ и САА вели настоящую борьбу с членами ИГ, а вот курдские боевики, прикрываясь борьбой с игиловцами, на самом деле договаривались с ними за высокие посты в своих рядах. Кроме этого, они убивали местное население, а оставшимся в живых навязывали свои порядки.